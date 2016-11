Villingen-Schwenningen Pfarrteam jetzt wieder komplett

VS-Schwenningen. Pfarrerin Karin Ott, bisher Diakoniepfarrerin im Kirchenkreis Stuttgart, wechselte in die ­Neckarstadt und wurde mit einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtkirche von Dekan Sebastian Berghaus ins Amt eingesetzt sowie von Pfarrer Klaus Gölz und der Kirchengemeinde herzlich begrüßt.

Die neue Pfarrerin, welche besonders für die seit Jahren verwaiste Pfarrstelle Auf Rinelen (Stadtkirche III) zuständig sein wird, scheint ein sehr lebens- und welterfahrener Mensch zu sein. Sichtbar wurde dies bereits aus den Blickwinkeln sie vorstellender Redner. Beispielsweise aus dem eines zur Investitur mitgereisten Gemeindemitglieds ihrer bisherigen Pfarrstelle mit Tränen in den Augen am Mikrofon: "Sie werden sehen: Karin ist ein Volltreffer. Passen sie gut auf sie auf."

Die 1962 in Horrheim nahe Vaihingen an der Enz geborene neue Schwenninger Pfarrerin begann Anfangs der 80er-Jahre ihr Theologiestudium in Tübingen und absolvierte es später in Hamburg. Bereits während des Studiums interessierte sie sich besonders für gesellschaftliche, politische Fragen im Zusammenhang mit dem Christentum. Zentrale Themen sind ihr die Bekämpfung von Hunger und Kriegen in der Welt, der Einsatz für Menschen mit Handicaps und die Bewahrung der Schöpfung. Ein Stipendium des Ökumenischen Rats der Kirchen führte sie nach dem Studium für ein Jahr nach Südafrika. Danach ging es ins Ausbildungsvikariat nach Kirchberg an der Jagst. "Vom Indischen Ozean auf die Hohenlohe: Zugegeben, das war ein Kulturschock", so Ott bei ihrer Vorstellung. Später ging es noch nach Besigheim, Herrenberg, ins Dekanat des Kirchenbezirks Tübingen und zuletzt nach Stuttgart.