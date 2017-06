Villingen-Schwenningen Pfarrsaal wird am Sonntag eingeweiht

VS-Pfaffenweiler. Die Innenrenovierung des Pfarrsaals in Pfaffenweiler ist beendet. Die Einweihung findet im Anschluss an den Gottesdienst etwa um 11.15 Uhr statt. Die katholische Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Pfaffenweiler lädt hierzu ein. Im Rahmen dieser Einweihung will die Gemeinde auch den zahlreichen Unterstützern und Spendern danken. Neben den Spenden von Privatpersonen, Firmen und Vereinen wollen sie auch besonders die Förderung durch die "Aktion Mensch" hervorheben, die mit einem größeren Förderbetrag die barrierefreie Toilette und barrierefreie Zugänge unterstützt. Die barrierefreien Zugänge werden noch im Zuge der demnächst beginnenden Außenrenovierung verwirklicht.

Das Pfarrfest der katholischen Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit Pfaffenweiler findet im Anschluss an die Einweihung im Pfarrsaal und im Pfarrgarten statt. Neben Essen und Trinken gibt es auch zahlreiche Aktionen für Groß und Klein wie zum Beispiel eine Hüpfburg, Kisten klettern, Spiele, Beschäftigungsangebote für kleine Kinder. Ebenso wird es eine Tombola geben. Die Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler umrahmt das Pfarrfest.