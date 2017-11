Villingen-Schwenningen Pfarrfest am Bickeberg

Und so lädt die Pfarrei an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, erneut alle Mitglieder der Seelsorgeeinheit Villingen und darüber hinaus die Bevölkerung von Villingen-Schwenningen in das Gemeindezentrum auf dem Bickeberg ein.

An beiden Tagen wird den Festbesuchern ein umfangreiches Programm geboten. Bereits am Samstag, 11. Novemer, 14 Uhr, beginnt das Fest mit einer gut bestückten Tombola, dem Missonsbasar und dem Flohmarkt. Die Kleinsten aus dem Kindergarten St. Michael werden die Gäste bei Kaffee und Kuchen unterhalten.

Am Sonntag, 10 Uhr, wird das Gemeindefest mit einem Familiengottesdienst zusammen mit der italienischen Pfarrgemeinde fortgesetzt.