Villingen-Schwenningen Pfarrer bittet um tolerantes Zusammenleben

Die Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Ermordung des polnischen Zwangsarbeiters Marian Lewicki fand am Sühnekreuz in Pfaffenweiler statt.

VS-Pfaffenweiler. Als Zwangsarbeiter kam er 1949 nach Villingen. Er verliebte sich in die Villingerin Lina Hildegard Springmann. Eine Beziehung war unter den damaligen Rassegesetzen verboten. Das Verhältnis wurde angezeigt. 1941 wurden beide verhaftet und Marian Lewicki wurde am 5. März 1942 am Ast einer Eiche erhängt. Lina Hildegard Springmann kam in ein Konzentrationslager und überlebte.

Zu der Gedenkfeier kamen rund 150 Bürger. Gestaltet wurde die Stunde von Oberbürgermeister Rupert Kubon und von Pfarrer Kurt Müller, anwesend war Marcin Krol vom polnischen Generalkonsulat in München und Stadtarchivar Heinrich Maulhardt. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikgruppe Mosaik unter der Leitung von Hans-Jürgen Petrasek.