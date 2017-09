VS-Obereschach (we). Am Samstag, 7. Oktober, laden die katholischen Pfarreien Obereschach, Neuhausen, Weilersbach, Mönchweiler und Königsfeld zur Männerwallfahrt ins Oberschwäbische ein. Erste Station ist die Schenkenbergkapelle in Emmingen-Liptingen. Anschließend geht es weiter auf den Bussen zur Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist, wo der Wallfahrtsgottesdienst stattfinden wird. Nach dem Mittagessen geht es weiter zum Kloster Untermarchtal, wo in der Vinzenz-Kirche die Abschlussandacht gehalten wird. Abfahrt ist in Obereschach um 7.25 Uhr bei der Haltestelle Schule und um 7.30 Uhr beim Rathaus. Anmeldungen in den Pfarrämtern Obereschach, Telefon 07721/7 05 95, Neuhausen, 07725/76 76 sowie Dieter Conradt, 07721/7 24 28 und Robert Daum, 07721/40 87 11.