Villingen-Schwenningen Pfaffenweiler: 73-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 7 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der Peugeot-Fahrer in Richtung Villingen unterwegs, als er - kurz der der Abfahrt in Richtung des Pfaffenweiler Sportplatzes - rechts in den Grünstreifen fuhr. Kurz darauf kollidierte das Fahrzeug mit einem massiven Verkehrsschild, wobei nicht nur die Windschutzscheibe, sondern die gesamte Fahrzeugfront schwer beschädigt wurde. Nach mehreren Metern blieb der Mann mit seinem Transporter schließlich stehen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgte Ersthelfer den Verletzten. Anschließend übernahmen eine Rettungswagenbesatzung sowie der Notarzt, der per Hubschrauber an die Unfallstelle geflogen wurde, die weitere Versorgung, ehe sie den 73-Jährigen ins Klinikum brachten.

Die Feuerwehren Villingen sowie Pfaffenweiler kümmerten sich unterdessen um den Brandschutz und kühlten das Fahrzeug, um ein Entflammen des trockenen Grases zu verhindern. Der Peugeot wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen aufgeladen.