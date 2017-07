Villingen-Schwenningen Pfadfinder St. Georg bieten Spiel und Spaß

Idyllisch gelegen am Friedengrund feiern die Pfadfinder "Sankt Ulrich von Augsburg" dort seit drei Jahren ihr Wieslefest, das zuvor auf den naheglegenen Bandlewiesle stattgefunden hat. Der Stamm wurde im Juli 1954 durch Peter Paul und Vikar Klumpp von St. Fidelis mit zwölf Kindern und Jugendlichen gegründet. Mittlerweile gehören 120 Mitglieder dem Stamm an. Viele waren in den vergangenen Tagen beim Aufbau und der Organisation des traditionellen Wieslefestes involviert.

Seit 2014 wird am Zeltplatz an der Blockhütte gefeiert. Auch in diesem Jahr bauten die Mitglieder des Stammes eine kleine Zeltstadt auf. In den Zelten warteten rund 80 Pfadfinder auf ihre Gäste. Zudem wurden die jungen Gäste mit vielen Spielen unterhalten. Da galt es, in einem kleinen Wasserbecken Fische zu angeln, das obligatorische Dosenwerfen durfte nicht fehlen, genauso wie das Sackhüpfen. Spaß machte es den kleinen Gästen, mit einer Wasserspritze Plastikenten von einer Stange zu schießen, und der große Platz bot zudem viele Spielmöglichkeiten.

Die beiden Stammesvorstände Dietmar Sauter und Felix Meyer konnten sich auf die Hilfe vieler Eltern, aber auch von Pfadfindern, die schon lange im Erwachsenenalter sind, zurückgreifen. So feierten die Georgspfadfinder ihr Fest in gewohnter Form wie es bei den Besuchern gerne angenommen wird. Dazu zählten das Lagerfeuer am Samstagabend, das Singen mit Gitarrenbegleitung am Feuer und der Gottesdienst am Sonntag. Emil backte im Zelt Crêpes und in einem anderen gab es köstliche Pizzas. Natürlich durfte Gegrilltes nicht fehlen. Die Anziehungskraft des Festes war wie eh und je spürbar.