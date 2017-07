Villingen-Schwenningen Pfadfinder gestalten Gottesdienst

VS-Villingen. Kürzlich gestalteten die christlichen Pfadfinder Royal Rangers einen ganz besonderen Gottesdienst in ihrer Gemeinde, der Gnadenkirche am Wiener Platz in Villingen. Einmal im Jahr steht der Gottesdienst ganz im Zeichen der Pfadfinder. Seit der Gründung des Stammes 447 im Jahr 2011 ist er mittlerweile auf 70 Kinder, Teens und Jugendliche sowie 20 Mitarbeiter, verteilt auf neun Teams gewachsen. Die Jüngsten sind sechs Jahre alt.