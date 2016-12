Villingen-Schwenningen Pfadfinder bringen Friedenslicht

Mit dem Banner und begleitet von knapp 30 Pfadfindern wurde das Friedenslicht von Bethlehem auf den Münsterplatz getragen. Franziska Lang und Fabian Mittermeier hatten dieses Symbol des Friedens am Nachmittag in Karlsruhe abgeholt. Auf dem Münsterplatz gestalteten die Pfadfinder mit Pastoralreferent Gunter Berberich aus der Seelsorgeeinheit Villingen eine Andacht. Mit Texten erinnerten sie an ihr Jahresthema Wasser, das einen direkten Bezug zum Frieden hat. Berberich sagte danach einige besinnliche Worte zum Frieden auf der Welt. Zudem wurden passende Lieder gesungen, ehe an der großen Kerze die vielen Kerzen, die die Mitfeiernden in ihren Laternen mitgebracht hatten, angezündet wurden. Berberich und Dietmar ­Sauter von den Pfadfindern ermunterten die Anwesenden, das Licht weiterzutragen an all die Mitmenschen, die guten Willens sind, Frieden in die Welt zu tragen.

Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Seit 23 Jahren verteilen die vier Ringverbände (BdP, DPSG, PSG und VCP) gemeinsam mit dem Verband Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG) das Friedenslicht in Deutschland ab dem dritten Advent.

Die Pfadfinderschaft St. Georg Villingen beteiligt sich seit 17 Jahren an der Aktion und sorgt dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet.