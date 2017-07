Pfadfinder aus der rumänischen Stadt Sfântu Gheorghe (St. Georgen) sind aktuell in Villingen-Schwenningen zu Gast, in der Stadt leben jedoch mehr Ungarn als Rumänen da es früher zum Nachbarstaat gehörte. Oberbürgermeister Rupert Kubon begrüßte die jungen Leute im Alten Rathaus und betonte, dass es wichtig sei, Grenzen zu überwinden, nur so könne es eine gute Zukunft geben, Grenzschließungen seien eine falsche Strategie. Er nahm dafür als Beispiel das Smartphone, das viele hätten. Das Lithium komme aus Peru, die Idee aus den USA und zusammengebaut werde es in China oder Korea – somit sei es ein internationales Produkt. Vor allem auch im Bezug auf den Umwelt, denn Umweltschutz mache nicht vor den Grenzen halt. Foto: Strohmeier