Villingen-Schwenningen Peter Ziegler wieder Geschäftsführer

Der deutsche Standort von Solarkauf liegt laut Firmenhomepage zwar in der Bundeshauptstadt Berlin – doch es gibt auch anderslautende Einträge, von welchen einer sogar in die Peterzeller Straße in Villingen führt. Peter Ziegler allerdings war jüngst lediglich unter der Schweizer Nummer des Unternehmens in Kreuzlingen erreichbar.

Sein Branchenwissen um Beleuchtung kann er offenbar auch hier einbringen. Zwar befasst sich das Unternehmen vorrangig mit Photovoltaik-Komplettsystemen, von "neuen Segmenten", "wie Offgrid-Systeme, Speicherlösungen und Lighting" ist auf der firmeneigenen Homepage die Rede. Kunden erhalten hier Solarmodule samt Unterkonstruktion, Wechselrichter und Zwischenspeicher – und auch umfangreiche Versicherungsleistungen sowie die Möglichkeit, Photovoltaikprojekte mit Finanzierungsbedarf eingehend zu unterstützen. So versteht sich die Solarkauf als All-in-one-Anbieter für ihre Kunden, zu welchen in der Regel Anbieter und Montagefirmen für Solaranlagen gehören.

Zur Hess-Gruppe kam Peter Ziegler 2006, ab 2007 war er dort Prokurist, im Januar 2009 wurde er zum Vorstandsmitglied bestellt. Seine berufliche Karriere indes begann eigentlich ganz unspektakulär: Er ließ sich zum Bankkaufmann ausbilden, sattelte danach nebenberuflich ein Studium zum Bankfachwirt auf und studierte schließlich noch BWL an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Freiburg. "Bereits während dieser Zeit war er in zahlreichen verantwortungsvollen Positionen bei der Deutschen Bank AG tätig", heißt es in seiner Vita.

Nummer zwei im Vorstand, aber Nummer eins in Sachen Finanzen

2001 tat sich für ihn in der freien Wirtschaft ein neuer Weg auf: Ziegler wechselte zur Unternehmensgruppe Rosenberger mit Sitz in Gütenbach und Apolda. Sein Tätigkeitsbereich: kaufmännische sowie internationale Vertriebsleitung. Und dort hatte er damit im übrigen fast exakt dieselben Zuständigkeiten wie sie später bei der Firma Hess in sein Ressort fielen: Finanzen, Controlling und Rechnungswesen, Treasury und Steuern, Absatzfinanzierung, Personal, Einkauf, Produktion und Qualität, Umwelt, Arbeits- und Produktsicherheit, Beteiligungen und Produktions- sowie Technologiekooperationen.

Mit diesem Portfolio ist Peter Ziegler eine brandheiße Personalie in einem erwarteten Hauptverfahren im Bilanzkandal rund um die Hess AG, wo er einst offenbar zwar "nur" die Nummer zwei im Vorstand war, aber die Nummer eins, wenn es ums Thema Finanzen ging.

Christoph Hess’ Zuständigkeit waren Unternehmens­entwicklung und -kommunikation, Forschung und Entwicklung, Produk­tmanagement und Service, aber auch Vertriebskooperationen und Internationale Joint Ventures.

