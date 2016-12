Villingen-Schwenningen Pestalozzi-Denkmal im Abseits

Nun hat der Gedenkstein an den Schweizer Pädagogen zwar nicht gerade den idealen Standort, doch eines kam ihm wieder zugute, als nämlich die einst nur lottrig angebrachten Lebensdaten Pestalozzis durch eine prächtige Tafel von Siegfried Reith und seinen Lehrlingen im Bildungszentrum Tumgasse ersetzt wurde.

Johann Heinrich Pestalozzi (geboren am 12. Januar 1746 in Zürich und gestorben am 17. Februar 1827 in Brugg im Kanton Aargau) war ein Schweizer Pädagoge, Philanthrop, Schul- und Sozialreformer, Philosoph und Politiker. Ab etwa 1773/74 nahmen er und seine Frau an die 40 Kinder auf ihrem Landgut auf. Der Nachwuchs lernte spinnen, weben und den "kleinen Landbau". Pestalozzi verband die praktische Arbeit mit Schulunterricht und sittlich-religiöser Erziehung und hoffte auf den Verkauf der Textilprodukte. Dies misslang jedoch, die Familie geriet immer mehr in Schulden und musste die Anstalt 1779 schließen.

Pestalozzi gilt als Vorläufer der Anschauungs-Pädagogik und der daraus entstandenen Reformpädagogik Ende des 19. Jahrhunderts. Sein Ziel war die ganzheitliche Volksbildung zur Stärkung der Menschen für das selbstständige und kooperative Wirken in einem demokratischen Gemeinwesen. Die Eltern sollten befähigt werden, mit dieser Bildung im Elternhaus zu beginnen und ihren Kindern entsprechende Vorbild zu sein. 1783 war der Aufklärer Pestalozzi auch Mitbegründer der Zürcher Filiale des Illuminaten-Ordens (Ordensname ­Alfred) und 1784 Mitbegründer der "Gesellschaft zur Aufnahme des Guten" in Zürich, die eine Tarn-Organisation des Ordens war. Doch schon nach kurzer Zeit verlor er das Interesse an dieser Verbindung.