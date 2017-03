VS-Villingen (pr). Der Perukreis von St. Konrad lädt ein zum jährlichen Peru-Sonntag am 19. März. Diese Veranstaltung findet stets rund um den Josefstag statt. Die Pfarrei zeigt damit die Verbundenheit mit ihrer Partnergemeinde San José (Heiliger Josef) an deren Patronatstag in besonderer Weise. Das Fest beginnt mit einer Eucharistiefeier um 10.30 Uhr mit Pfarrer Werner Kleiser. Peruanische Musiker werden die Feier musikalisch gestalten. Nach dem Gottesdienst findet ein Fastenessen im Pfarrsaal statt, bei dem ein Eintopfgericht und Spagetti zur Auswahl stehen. Der Erlös ist für die Perupartnerschaft bestimmt. Der Perukreis von St. Konrad unterstützt als Dauerprojekte das Frühstück für die Kinder der sonntäglichen Katechese und mehrere Studenten bei ihrer Ausbildung. Im vergangenen Jahr feierte St. Konrad die 20-jährige Partnerschaft mit der Gemeinde San José in Iquitos. Diese Stadt liegt mitten im Regenwald im Norden Perus und ist nach wie vor nur per Schiff auf dem Amazonas oder per Flugzeug erreichbar.