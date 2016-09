Schwarzwald-Baar-Kreis. Neue berufliche Perspektiven für Frauen nach der Familienphase wollen die Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit aufzeigen. Ein Bildungsträger hilft den Frauen durch persönliches Coaching im Rahmen eines zwölfwöchigen Teilzeit-Kurses. So zum Beispiel bei der Frage nach den eigenen Chancen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt oder bei der Optimierung ihrer Bewerbungsstrategie. Sie werden ermutigt, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Eine Informationsveranstaltung dazu gibt es am Montag, 19. September, 9.30 Uhr bei BBQ in der Gerberstraße in Villingen. Interessierte können sich telefonisch unter 07721/209712 anmelden.