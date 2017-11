Villingen-Schwenningen Personelle Nöte bei Feuerwehren

Der Blick in die Einsatzstatistik zeigte, dass die schiere Brandbekämpfung nur noch ein Fünftel aller Einsätze ausmache. Technische Hilfe in vielerlei Formen bestimme den Feuerwehralltag heute. "Das Aufgabengebiet der Feuerwehren erweitert sich immer mehr", sagte Vetter. Wetterkapriolen, aber auch Ereignisse durch politisch motivierte Gruppen fordere die Feuerwehr immer neu. "Der Bürger ist gewohnt, von der Feuerwehr schnelle und qualifizierte Hilfe zu bekommen." Um hier auch für die neuen Aufgaben gerüstet zu sein, wurden entsprechende Richtlinien etwa für Massenanfall von Verletzten und bei Terror- und Amoklagen überarbeitet oder neu erlassen. Dabei stehe auch die organisationsübergreifende Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Vor diesen neuen Herausforderungen machte der Kreisbrandmeister auf die rückläufige Zahl der Feuerwehrangehörigen aufmerksam. Derzeit sind 2575 Feuerwehrfrauen und -männer in einer der 20 Feuerwehren im Landkreis aktive Einsatzkräfte, die durch ihr persönliches Engagement den Qualitätsstandard der Feuerwehren sichern, in dem sie sich in Lehrgängen weiterbilden. Vetter betonte in dem Zusammenhang die Bedeutung der 18 Jugendfeuerwehren. Über den Feuerwehrnachwuchs würden die meisten neuen Aktiven generiert. "Ohne Jugendfeuerwehren sähe die Entwicklung der Mitgliederzahlen noch düsterer aus."

Verbandsvorsitzender Reinhold Engesser sagte, dass im Bereich der Mitgliederwerbung von Verbandsseite massiv Öffentlichkeitsarbeit betrieben werde. Diese Aufgabe sei noch nicht von allzu großem Erfolg gekrönt. "Das Ansehen und die Achtung der Feuerwehr sind hoch. Aber die Arbeit sollen andere machen", zog er ein ernüchterndes Resümee.