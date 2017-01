Villingen-Schwenningen Personalengpass: Externe sollen Bauamt helfen

Villingen-Schwenningen (cos). Die Personaldecke im Stadtbauamt ist dünn. Nach Meinung der Stadtverwaltung sogar zu dünn, um der steigenden Bau-Angelegenheiten Herr zu werden. Doch geeignetes qualifiziertes Fachpersonal zu finden, fällt zunehmend schwer. Zwei Ingenieur- und eine Technikerstelle im Stadtbauamt sind vakant, so die Verwaltung. Doch selbst wenn "eine gewisse Personalverstärkung" erfolge, sei das Investitionsvolumen noch weiter gesteigert worden. Die Stellenausschreibungen brachten bislang keinen durchschlagenden Erfolg. Deshalb will die Verwaltung nun weiterhin auf externe Unterstützung bauen und den Dienstleistungsvertrag mit einem Ingenieurbüro fortsetzen. Der Vertrag soll, so die Verwaltung, so lange aufrecht erhalten werden, bis der Personalengpass überwunden ist.