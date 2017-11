Villingen-Schwenningen Perfektes Schwarzwald-Drama

VS-Tannheim. Kamen zur damaligen Zeit an einem Wochenende rund 1000 Besucher zur Aufführung ins Dorf, so waren es dieses Mal zwei Aufführungen in der voll besetzten Turn- und Festhalle, sonst wären auch noch mehr gekommen. Und wie damals kamen die Zuschauer auch von weiter her, ein Besucherbus kam sogar von Nordrach, der Heimat des "Vogt auf Mühlstein", darunter auch "Schauspieler", die das Stück vor ihrer heimischen Kulisse schon mehrfach aufführten, und ihren jungen Kollegen aller Ehre Beifall zollten.

Es war eine "überwältigende Aufführung", wie es Ortsvorsteherin Anja Keller abschließend in ihren Dankesworten zum Ausdruck brachte. Mesnerin Anita Wangler, auf deren Initiative das Stück in den vergangenen elf Jahren die dritte Aufführung erlebte, war stolz auf ihre Truppe. Als sie von der Ortsverwaltung gefragt wurde, ob zum Jubiläum eine solche Aufführung nochmals möglich wäre, sei sie skeptisch gewesen, gab sie zu Protokoll. Denn vor allen die Schauspieler mit Hauptrollen musste sie aus halb Deutschland und der Schweiz auflesen und "einfliegen", wo diese sich beruflich und studienbedingt aufhalten. Die ganze Truppe hatte sie erst bei der Hauptprobe am Tag zuvor vollständig versammelt gesehen. Anita Wangler hatte einen ausgeklügelten Probenplan ausgearbeitet, damit ortsansässige und auswärts wohnende und arbeitende Schauspieler aneinander vorbei kamen, um miteinander zu proben. Musikalisch unterstützt werden die Aufführenden außerdem von der Musikkapelle Tannheim (Hochzeitszug durch die Halle), dem Kirchenchor (Tod der Magdalena) und den Kirchenmäusen als Kirchen- und Kirchweihsänger.

Fünf der Akteure im Alter zwischen zwölf und 30 Jahren sind von Anfang an dabei, spielten ihre Hauptrollen bereits zum dritten Mal: Anke Blessing, Janik Volk, Patrick Wangler, Fabian Blessing und Miriam Hennigs. Es freute Anita Wangler besonders, dass die älteren, erfahrenen Akteure, die jungen sozusagen wie in einer Familie einlernten, und ihr diese Arbeit abgenommen wurde.