Villingen-Schwenningen Perfekte Sommernacht zum Auftakt

Villingen-Schwenningen. Richard Hehn vom Veranstalterteam hat es auf dem Punkt gebracht: "Bombastisches Wetter und ein bombastisches Programm mit zehn Veranstaltungen." Und immerhin sei das Festival das einzige seit 28 Jahren, das komplett eh renamtlich veranstaltet werde.

Den Auftakt machte am Freitagabend im voll besetzten Innenhof die Band Down Dirty Dogs aus Stuttgart. Eine Mischung aus Rock, Soul und Blues erwartete das Publikum. Die noch junge vierköpfige Band, die 2015 von Schlagzeuger Lenz Lorenz und dem Bassisten Joachim Braun gegründet wurde, hat sich immer wieder bemüht, das Publikum zu begeistern. Der US-amerikanische Sänger Tony Nesbitt, der sich mit seiner Performance an den Stil der Sänger James Brown und Otis Redding anlehnte und Gitarrist Andreas Vockrodt komplettierten das Quartett.

Mit Soul und Blues ging es los. Tony Nesbitt rief ins erwartungsvolle Publikum ­"alles klar". Immer wieder forderte er zum Mitsingen auf. Aber die Zuhörer blieben solche oder waren eher in ihre Gespräche vertieft. Der Funke wollte nicht so richtig überspringen. Zu verwischt waren die Stücke, wenngleich die Band nichts an Professionalität vermissen ließ. Da tat Joe Cockers "With a little help from my Friends" wahre Wunder.