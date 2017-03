Villingen-Schwenningen Perfekt aufeinander abgestimmt

Das besondere an dieser Band war, dass alle Instrumente perfekt aufeinander abgestimmt waren – es handelte sich bei allen Mitgliedern um Profimusiker – und die einzelnen Songabschnitte gekonnt ineinander übergingen. So sorgte Stephane Bonacci an der E-Gitarre für rockige Riffs und gekonnte Soli, begleitet von Aurélien King an der Westerngitarre und Manuel Boch am Keyboard. Und nicht zu vergessen Jerome Wolff am E-Bass und Jerome Spieldenner am Schlagzeug.

Zusammengehalten wurde das ganze von Cary T. Brown, der mit seiner markanten Stimme und seinem gekonnten Auftreten überzeugte. Seine Songs waren sowohl rockig als auch ruhig. Seine Ballade "Janey", in der er eine fiktive Frau bittet, seine Hand zu halten: "Please hold my hand, please understand", kam gut an. Auch der Song "Little Strings", gekennzeichnet durch ein ausgefeiltes Arrangement sorgte für begeisterten Applaus.

Während des Konzerts spielte Brown dann sogar alleine auf der Westerngitarre den Song "Battles", geschrieben für seine Tochter. Wieder mit Unterstützung der Band folgte "Gotta get it right", in dem das Publikum fleißig mitsang.