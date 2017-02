Villingen-Schwenningen. Ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer stürzte am Samstagabend gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung August-Reitz-Straße/Karlstraße in Schwenningen und zog sich dabei leichtere Kopfverletzungen zu. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Bei einem Atemalkoholtest blies er laut Polizei über zwei Promille.