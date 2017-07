Villingen-Schwenningen Paukenschlag bei Porsche-Zentrum

Sechs Jahre lang war Claus Müller nun Geschäftsführer des Porsche-Hauses, das 2012 nach einem umfangreichen Umbau von der Margarethe-Scherb- in die Villinger Goldenbühlstraße gezogen ist. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten bestätigte Müller, dass seine Tätigkeit beim Porsche-Zentrum nun beendet ist: "Das ist richtig, wir haben uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt." Zu den Vorgängen, die dazu geführt haben, und den Hintergründen für die so plötzlich vollzogene Trennung wollte jedoch auch Müller nicht Stellung nehmen: "Das sollen jetzt die Anwälte klären", sagte er. Er habe bereits eine neue Tätigkeit gefunden, "mehr möchte ich dazu nicht sagen". Da die Trennung vom Porsche-Zentrum Schwarzwald-Baar erst seit Mittwoch aktuell sei, wolle er zunächst das "Verfahren abwarten und sehen, was die Zukunft bringt", sagte Claus Müller.

Zum Porsche-Zentrum verschlug es den 1966 in Frankenberg/Eder geborenen Automobilliebhaber zum 1. Juli 2011. Schon als kleines Kind habe er den Wunsch gehegt, "einmal einen Porsche sein Eigen nennen zu dürfen", wie es in der Vorstellung Müllers in einer Ausgabe aus dem Jahre 2011 der Porsche Times heißt. Bevor er Geschäftsführer beim hiesigen Porsche-Haus wurde, war Müller in verschiedenen Positionen vor allem bei BMW-Häusern tätig gewesen, zuletzt laut Porsche Times als Geschäftsführer BMW/Mini im Rhein Neckar Raum.