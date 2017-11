Villingen-Schwenningen Patienten: Mit dem Heli über die Baustelle?

Villingen-Schwenningen (cos). "Bekomme ich dann einen Hubschrauber, um meine Patienten zu transportieren?" Ihre Frage in der Sitzung am Mittwochabend meinte die engagierte CDU-Stadträtin durchaus ernst, denn die Einrichtung am Virchowweg ist baustellenbedingt leidgeprüft. Die Baustelle zum Kreisverkehr in der Röntgenstraße macht den Einrichtungen in diesem Bereich schon seit einiger Zeit das Leben schwer. "Wir haben Probleme, Patienten zu transportieren", klagt Maria Noce und mag gar nicht daran denken, was ist, wenn die angekündigten drei Tage Vollsperrung kommen werden. "Wann wird da oben endlich fertiggestellt?", fragte sie daher und nahm den Verantwortlichen das Versprechen ab, schnellstmöglich genau dafür zu sorgen.