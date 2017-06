Villingen-Schwenningen Pastoralreferentin erhält ihren Dienstauftrag

Nach ihrem Diplomstudium der katholischen Theologie und ihrer seelsorglichen Ausbildung als Pastoralassistenten in Gemeinden sowie in Rottenburg erhalten sie am Samstag, 1. Juli, in einem Gottesdienst unter dem Motto "Draußen zuhause, drinnen gestärkt" um 14.30 Uhr in der Kirche St. Elisabeth in Stuttgart den Auftrag für ihren Dienst.

Die Diplomtheologen arbeiten künftig vorwiegend in Seelsorgeeinheiten der Diözese in hauptberuflichen Teams. Diese bestehen aus Priestern, Diakonen sowie Gemeindereferenten. Zusammen mit den zwölf Frauen und Männern aus der Diözese wird gleichzeitig eine weitere Pastoralreferentin beauftragt. Diese hat ihre Ausbildung in einer anderen Diözese absolviert und ist bereits für die Diözese Rottenburg-Stuttgart im Einsatz.

Beauftragt wird unter anderem auch die 28-jährige Magdalena Henken-Viereck aus Schwenningen. Sie kommt aus der Kirchengemeinde St. Franziskus. Nach ihrem Theologiestudium in Tübingen und im spanischen Salamanca war sie als Pastoralassistentin in der Gemeinde St. Gallus in Tettnang tätig. Nach ihrer Beauftragung wird sie dann in der Seelsorgeeinheit Reutlingen-Mitte im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten im Einsatz sein.