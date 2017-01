Narretei, Ironie, Satire, Provokation, Sabotage oder schon Grund zu Empörung? Für einen Villinger Narren, der dort wohnt, wo einst der Riebele-Beck sein Hinterteil in der Gerberstraße zum Fenster rausstreckte, ist es wohl ein besonderer Spaßvogel, der es sich zum Ziel gesetzt hat, nach 45 Jahren gemeinsame Stadt auch für eine "Historische Narrenzunft Villingen-Schwenningen" zu sorgen. Erster Ansatz dazu ist schon einmal die Vereinsfahne mit der Solo-Figur des Hölzlekönigs, einem Schwenninger Hansel und natürlich einem Villinger Narro. Was der Hausbesitzer an Stimmungen dazu herausforderte, machte dann tatsächlich schon am Samstagmorgen kurz nach halb Sieben auf dem Wochenmarkt die Runde. Sehr zur Empörung einzelner "ultra-orthodoxer" Villinger Fasnachter, die im Laufe des Vormittags auch schon den Namen und die Arbeitsstelle des Provokateurs benennen konnten. Der jedenfalls hatte "Flagge gezeigt", wie es doch als Häuser-Dekoration in der Innenstadt gewünscht war, wenn auch das Zähri-Fest nicht alle Narren durch die Gerberstraße führte. So bleibt als närrischer Reim: "Es isch en Spaß, es isch en Spaß, dem Riebele-Beck wird d‘ Hose nass!" (wob)