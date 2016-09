Villingen-Schwenningen Passanten reagieren erschrocken

Harmlos zwar. Dennoch bestätigte Brunner, dass die Übung von den beteiligten Ämtern nochmals geprüft werde, vor allem mit Blick auf mögliche Schäden für das Mauerwerk. Die Prüfung dauerte doch etwas länger als die laut Oberbürgermeister Kubon "sehr beliebte Stadtführung". Dafür kam von der Stadtverwaltung Entwarnung. Zum Thema Sicherheit schreibt Brunner: Es handle sich um erfahrene Sportkletterer, die sich aus dem Romäusturm abseilen. Wie sieht es aber mit den Auswirkungen auf das sensible wie denkmalgeschützte Mauerwerk aus? "Das ist überhaupt kein Problem", fasste Kubon das Untersuchungsergebnis zusammen. "Wer die Tallardsche Belagerung überstehet", der überstehe auch Abseilaktionen.

In anderen Städten mit denkmalgeschützten Innenstädten hingegen stößt die Aktion dagegen auf Unverständnis. "So etwas habe ich noch nie gehört", hieß es nicht nur aus einer Stadtverwaltung, beispielsweise aus dem Fränkischen. Der Mitarbeiter denkt dabei nicht nur an die Sicherheitsvorgaben, sondern vor allem an das schützenswerte historische Bauwerk.