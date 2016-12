Villingen-Schwenningen Passant überwältigt Ladendieb

Villingen-Schwenningen. Nach Polizeiangaben betrat ein 40-jähriger Mann kurz nach 13 Uhr ein Sportgeschäft in der Rietstraße und steckte sich während seines Aufenthaltes ein paar zum Verkauf ausgelegte Handschuhe ein. Ohne diese zu bezahlen, verließ der Mann das Geschäft in Richtung Rietstraße. Hierbei wurde er von zwei Angestellten beobachtet. Diese folgten dem Ladendieb und stellten ihn noch in der Nähe des Geschäftes. Der Dieb verstaute sofort die gestohlenen Handschuhe im Jackenärmel, zog ein Messer und bedrohte damit die Angestellten. Ein 37-jähriger Passant beobachtete das Geschehen und überwältigte den Ladendieb. Hierbei wurde der Täter verletzt und musste später ärztlich behandelt werden. Auch der 37-Jährige zog sich eine leichte Verletzung an einem Daumen zu, die mit einem Pflaster behandelt werden konnte. Der Überwältigte muss sich laut Polizei in einem Strafverfahren wegen des Tatbestandes eines räuberischen Diebstahls verantworten.