VS-Schwenningen. In der Helios Arena steigt am 30. April die große Tanz in den Mai- Party. Auf zwei Floors bieten zehn DJs alles, was das Herz begehrt. Von House über Electro bis hin zu aktuellen Charts. Hier kommt keiner zu kurz. Der Einzug in den Mai wird gefeiert mit einer Partynacht, die es in sich hat: Der Tanz in den Mai, mit besonders viel Frühlingsgefühl und guter Laune. In dieser Nacht erwacht die Helios Arena und wird zur Partylocation deluxe. Einlass ist ab 20 Uhr. Tickets gibt es ab acht Euro über www.diginights.com.