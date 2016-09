Villingen-Schwenningen Party wird kurzerhand ins Freibad verlegt

Großes Gelächter herrschte bei der "Geschichte vom Kasperle mit seinem frechen Bello im Tannheimer Freibad", das Sirringhaus zuvor zum "schönsten Freibad Deutschlands" erklärt hatte.

Cheyenne Weisheit, die 16-jährige Assistentin des ehemaligen Stadtjugendpflegers, forderte die Kinder schließlich auf, mit ihr zu tanzen. Das ließ sich niemand zweimal sagen und so kam schließlich noch ordentlich Bewegung in die dreistündige Kinderparty in Tannheim.