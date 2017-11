Villingen-Schwenningen Party: "Mallorca meets Après-Ski"

VS-Schwenningen. Mia Julia, Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel, Willi Herren, Isi Glück, PS Alex – eine Messehalle und Partystimmung pur: Das sind die Zutaten beim großen "Winterstadl" am Freitag, 10. November, ab 19 Uhr in der Messehalle in ­Schwenningen.