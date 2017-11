Villingen-Schwenningen Party im Winterstadl

VS-Schwenningen. Bereits im vergangenen Jahr brachte Sascha Steiger, Geschäftsführer des Veranstalters "S’ZWEI", Mallorca-Größen wie Lorenz Büffel, Mickie Krause und nicht zuletzt Mia Julia an den Neckarursprung. Was seine ausverkaufte Premiere vor einem Jahr unter dem Titel "Fasnet-Opening" in der Messehalle feierte, kommt nächsten Freitag als "Winterstadl" zurück.

Ab 18 Uhr öffnen sich die Tore und in einem umfangreichen Programm werden ab 18.30 Uhr unter anderem die Künstler und Entertainer Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel, Willi Herren und Mia Julia auf der Bühne stehen. Insbesondere Letztere gilt unter den Mallorca-Fans als neue Königin der Insel.

Hunderte Auftritte im "Bierkönig" und dem "Oberbayern" verhalfen ihr in den vergangenen Jahren zum Titel, den über Jahre hinweg Jürgen Drews für sich beanspruchen durfte.