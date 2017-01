Villingen-Schwenningen Partnerschaften in neuem Glanz präsentiert

Villingen-Schwenningen. Zu sechs Städten im In- und Ausland pflegt Villingen-Schwenningen Partnerschaften. Als Anerkennung für ihre Bemühungen um europäische Partnerstädte wurde VS 1976 sogar die Europafahne überreicht. Nun werden die Partnerschaften, die seit Jahrzehnten bestehen und gepflegt werden, in neuem Glanze präsentiert. Vier Ortseingangstafeln, davon zwei in Villingen und weitere zwei in Schwenningen, wurden nun neu gestaltet und aufgestellt.