Villingen-Schwenningen Partner auf vier Pfoten

Vielfalt an Produkten

Natürlich darf das Shoppen auch nicht zu kurz kommen. Die Vielfalt der ausgestellten Produkte ist riesig. Die Firma Bobi ist bekannt für ihre Hundebetten. In den verschiedensten Ausführungen bieten sie diese an. Ob groß oder klein, Stoffmuster in allen Variationen, oder Spezialanfertigungen, es bleiben keine Wünsche offen. Sie sind mit viel Liebe zum Detail produziert.

Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her. Die Leinen und Halsbänder sind in Deutschland gefertigte Unikate. Ob verspielt oder schlicht, die Auswahl ist riesengroß.

Die Futterhersteller bieten eine große Palette an Produkten an. Ob Trocken- oder Nassfutter in den verschiedensten Variationen und Geschmacksrichtungen, oder Nahrungsergänzungsmittel, der Besucher kann sich individuell beraten lassen.

Besucher können die Messe zusammen mit ihren Hunden (nur mir gültigem Impfausweis) am Samstag, 21. Oktober und am Sonntag, 22. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr besuchen. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, Schüler, Rentner und Studenten zahlen vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen.

Weitere Informationen: www.meinhund-messe.de

Zehn mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für die Messe "Mein Hund – Partner auf vier Pfoten" am 21. und 22. Oktober auf dem Schwenninger Messegelände. Mit dem Stichwort "Hund" können sich Teilnehmer bis Mittwoch, 18. Oktober, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden.

Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen.

Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.