Villingen-Schwenningen Parolen auf Wahlplakaten nerven Parteien

Bei 300 ist Schluss

Immerhin: An den Infoständen erleben die Wahlkämpfer anderes: "Die Leute sind zufrieden, wenn sie uns auf Themen ansprechen können, die ihnen auf den Nägeln brennen", berichtet Schurr. Und auch Martin erlebte offene wie aufgeschlossene Bürger. Helga Baur verfolgt andere Ansätze. Der Bündnisgrünen ist die ganze Plakatiererei ohnehin ein "Dorn im Auge". Sie hätte gerne das, was sie in Frankreich gesehen hat: "Da hing an einer zentralen Stelle je ein Plakat des jeweiligen Bewerbers." Die AfD behielt ihre Meinung für sich und reagierte nicht auf eine Mail.

Nur bedingt hat die Stadtverwaltung mit den Wahlplakaten zu tun. Ob es um Vorgaben wie Größenordnung, Standort oder Sonstiges geht, gilt die Sondernutzungssatzung, teilt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, mit. Insgesamt dürfen Parteien, Wählervereinigungen oder Einzelpersonen maximal je 300 Wahlplakate aufhängen oder -stellen, jeweils 100 Plakate in beiden großen Stadtbezirken, weitere 100 in den kleinen Stadtbezirken. Bei Beschädigungen sei zunächst die Eigentümerin, also die Partei, gefragt, es sei denn, zerstörte Aufsteller stellen ein Hindernis dar. Nicht mehr nur eine Sache der Polizei sei es, wenn Politiker nicht nur verunstaltet werden, sondern auch verbotene Zeichen wie das Hakenkreuz verwendet werden. "Bei Strafsachen schaltet sich die Stadt ein."

Mit Reaktionen dürfen Wahlkämpfer auch rechnen, wenn sie unerlaubt plakatieren. Dann werden die Werbemittel kostenpflichtig entfernt.