Villingen-Schwenningen Parksünder missbrauchen Stadtwappen

VS-Schwenningen. Es sieht täuschend echt und vor allem hochoffiziell aus: Das Stadtwappen prangt in der Windschutzscheibe, darüber steht "Villingen-Schwenningen, Stadtverwaltung, – Stadtbauamt –, Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen VS-XY-XXXX* ist berechtigt, den Stellplatz, kostenfrei zu benutzen", unterzeichnet von einem "Dr. Lothar Kühnelt, Abt. Leiter STB-HO". Ein Knöllchen hängt übrigens, anders als an anderen Autos im Umfeld, nicht von außen an der Windschutzscheibe.

Der Begriff Parksünder bekommt rund um das Schwenninger Rathaus seit Monaten ganz neue Dimensionen. Er umfasst in diesen Fällen nämlich nicht nur Verkehrsteilnehmer, die keinen Parkschein gelöst haben, sondern vor allem auch Parksünder, die in betrügerischer Absicht vorgehen. Jakob Müller, dessen Frau den Lollipop Kindershop am Marktplatz betreibt, hat in den vergangenen Monaten schon so einiges gesehen: Zunächst, erinnert er sich, steckten einige städtische Mitarbeiter eine Visitenkarte ins Fahrzeugfond, die sie als städtische Mitarbeiter auswies – die Rechnung ging auf, das Knöllchen blieb aus. Dann kam eine andere Masche in Mode: das Auslegen eines Behindertenausweises in der Windschutzscheibe, der allerdings so geknickt war, dass der Name desjenigen, auf den er ausgestellt war, für den Kontrolleur nicht sichtbar war. Und nun das: Ein Abzeichen mit dem Stadtlogo von Villingen-Schwenningen wird aufgeklebt – solche Parkberechtigungen der Stadtverwaltung gab es früher einmal für den Mitarbeiterparkplatz Austraße, bestätigt die Stadtverwaltung. Und auch den Amtsleiter Lothar Kühnelt hat es zwar einmal gegeben, gibt es aber längst nicht mehr in Amt und Würden – die Parkberechtigungen von damals wurden offenbar kopiert und nun auf Fahrzeuge aufgeklebt. Denn sie sind weder arg verblichen, noch waren sie auf denselben Fahrzeugen vor Wochen schon angebracht. Ganz abgesehen davon, dass es es keine pauschale Parkberechtigung für die ganze Stadt gibt. "So wie das formuliert ist, würde das dann ja stadtweit gelten", sagt Jakob Müller.

Zumindest in einem Fall handele es sich bei den notorischen Parksündern um einen städtischen Mitarbeiter, sagt Jakob Müller. Doch mit der Parkmoral sei es bei vielen Mitarbeitern der Verwaltung offenbar nicht weit her. Ihr Anstellungsverhältnis bei der Verwaltung interpretieren offenbar einige als Freiparkschein für VS – auffallend viele Fahrzeuge mit den städtischen Kennzeichen VS-TD würden rund ums Rathaus geparkt. Hinzu kämen, so Müller, noch viele mit einem Parkschein, der auf die Summe von vier Euro und 44 Cent lautet – eine Summe, die daraus resultiert, dass eine Parkmünze der Stadtverwaltung in den Parkscheinautomat eingeworfen wurde, und 24-Stunden-Freiparken beschert. Diese Münze erhalten beispielsweise auch die Gemeinderäte, um bei Sitzungen im Rathaus kostenfrei parken zu können, aber auch wer aus dienstlichen Gründen der Stadtverwaltung dort parken muss, kann in den Genuss der Freiparkmünze kommen.