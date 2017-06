Villingen-Schwenningen Sie helfen bei der Parkplatzsuche und vielem mehr

Auch vor Ort müssen sich die Parkplatz-Mitarbeiter einiges anhören. Beispielsweise seien die Leute verärgert über zeitweilige Sperrungen der Parkplätze. "Wenn den Leuten etwas nicht passt, bekommen wir das relativ schnell mit", schmunzelt Boue. "In unserem Beruf braucht man eben ein dickes Fell", ist er sich mit Hertlein einig. "Gemeinsam mit der Polizei entscheiden wir, wann die Parkplätze abgesperrt werden müssen", schildert dieser und stellt klar: "Die Plätze werden regelmäßig gefüllt, sobald wieder mehrere Fahrzeuge Platz haben." Wegen zwei oder drei Autos sei der Aufwand, der betrieben werden müsse, schlicht zu groß, um Schilder und Absperrungen wieder abzubauen. "Es ist wichtig, rechtzeitig die Abbiegespur zu den Parkplätzen zu schließen", so Hertlein weiter.

"Wir dürfen nicht in den Verkehr eingreifen. Das ist Aufgabe der Polizei", erklärt Boue. Seien zehn bis 15 Plätze frei, werde die Kreuzung geöffnet und die Lücken via Pendelverkehr geschlossen. Zudem sind die Parkplatz-Teams über Funk miteinander verbunden. So kann über Rücksprachen auch der ein oder andere freie Parkplatz an anderer Stelle vermittelt werden.

Insgesamt gestalte sich die Arbeit zwischen Einsatzleitung der Polizei, Sicherheitsdienst und Parkplatzbewirtschaftung unkompliziert, schildert Hertlein. Dem stimmt auch der zuständige Einsatzleiter des Tages, Jürgen Laufer, zu.

"Zu unseren Aufgaben gehören unter anderem die Unterstützung der SWAT-Einsatzkräfte, das Aufmachen von Behelfsausfahrten, die Überprüfung der Verkehrsbeschilderungen oder das Ergreifen verkehrsführender Maßnahmen, sobald Fahrzeuge eintreffen", nennt er als Beispiele. Dazu kommen Streifengänge im Bereich der Messe. "Diese dienen vor allem zur Verhinderung von Diebstählen", teilt er mit. Sein Zwischenfazit fällt positiv aus: "Bisher war der Verlauf noch ganz ruhig, wir haben alles gut im Griff", bekräftigt er.

Es ereignen sich auch immer wieder schöne Geschichten. "Wenn sich jemand die Parkplatznummer nicht gemerkt hat, dann suchen die Mitarbeiter anhand des Kennzeichens und einer Fahrzeugbeschreibung nach dem Auto, sodass der Halter es wieder findet", beschreibt Boue. Jüngst wurden die SWAT-Leute zu Rettern in der Not. Denn: Ein Senior aus Hornberg wurde von seinem Sohn – der "nur mal kurz" auf die Messe wollte – auf dem "P7" zurückgelassen. Doch er kam erst viel später als erwartet zurück.

Die Parkplatz-Mitarbeiter bekamen dies mit und bescherten dem Mann kurzerhand einen angenehmen Aufenthalt, indem sie ihm einen Gartenstuhl und Sonnenschirm zum Verweilen zur Verfügung stellten und ihm kühles Wasser reichten.