Villingen-Schwenningen Parkplatz wird für Trauerfeier gesperrt

VS-Schwenningen (mp). Grund dafür ist die Trauerfeier für den ehemaligen Oberbürgermeisters Gerhard Gebauer, die am Freitagmittag in der Stadtkirche stattfindet. Das teilte die städtische Pressestelle am Montag mit. "Wir fangen aufgrund des Feiertags (Donnerstag) bereits am Mittwoch an, den Parkplatz abzusperren, um sicher zu gehen, dass er am Freitag für die Trauergäste zur Verfügung steht", sagte Oxana Brunner. Im Anschluss an die Trauerfeier soll er wieder geöffnet werden.