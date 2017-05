Villingen-Schwenningen Parkplatz-Chaos rund um Kneippbad

Doch was tun gegen das Parkchaos an Freibad-Spitzentagen? "Die Mitarbeiter haben weder Befugnis noch Kapazitäten zu kontrollieren, wie und wo die Badegäste parken", erklärt auf Anfrage Susanna Kurz, Pressesprecherin der Stadtwerke (SVS). So liege es in der Obhut der Stadtverwaltung, den Parkplatz zu betreuen und zu verwalten. Dennoch sei es natürlich im Interesse der SVS, dass die Besucher "sicher zum Bad und wieder nach Hause kommen".

Man richtet deshalb einen Appell an jene, die keinen Platz mehr direkt am Kneippbad finden. So solle man auf offizielle und geeignete Parkplätze in erreichbarer Nähe zum Kneippbad zurückgreifen und einen kurzen Fußweg in Kauf nehmen.

Die Zustände hinsichtlich der dortigen Parksituation sind natürlich auch für die Stadt kein neues Thema. "Wir haben einen Blick darauf", erklärt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. Der Verwaltung sei durchaus bewusst, dass aufgrund der am Straßenrand parkenden Fahrzeuge eine "Gefahrensituation" entsteht. Allerdings, so erklärt Brunner auf Nachfrage, habe es speziell an dem besonders stark frequentierten Tag keinerlei Beschwerden gegeben.

Nichtsdestotrotz appelliert man auch bei der Stadt an die Freibadbesucher, das absolute Halteverbot einzuhalten, um gefährliche Situationen zu vermeiden. "Am besten wäre es natürlich, wenn jene, denen es möglich ist, mit dem Fahrrad kommen", setzt Brunner auf ein Verkehrsmittel, welches für eine deutliche Entspannung hinsichtlich der Parksituation sorgen könnte.