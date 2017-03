Villingen-Schwenningen Parkplätze sorgen wieder für Verdruss

VS-Schwenningen. Die eine Baustelle weicht, die nächste kommt: Die Kanalarbeiten in der Bürkstraße, so berichtete gestern Baubürgermeister Detlev Bührer, werden am kommenden Freitag fertiggestellt.

Ab Montag, 20. März, gehe es nahtlos weiter: In der Rathausgasse werde die Firma Storz weitere Kanalarbeiten ausführen und den ersten Bauabschnitt komplettieren. Der zweite, rund zwei Millionen teure Abschnitt beginnt zeitgleich an der Kreuzung zwischen Marktstraße und der Straße Am Marktplatz und reicht hoch bis zum Ende des Marktplatzes. Die Firma Schöppler, die bereits mit der Fußgängerzonensanierung betraut war, werde zunächst die Kanal-, dann die Straßensanierung übernehmen. Die Maßnahme soll Ende des Jahres abschlossen sei, berichtet Heiko Kerlein, Projektleiter des Ingenieurbüros Spieth.

Wichtigste Neuerung werde nicht nur der beigefarbene Asphalt sein, sondern auch die Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Bereich mit Tempo 20. Der Verkehr werde während der Sanierung zeitweise entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung über den Marktplatz umgeleitet.