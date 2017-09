So enthält die Bauplanung des Architekturbüros Muffler 101 Stellplätze, somit 30 Plätze mehr, als baurechtlich gefordert worden sind, teilt die Stadtverwaltung mit. Ob darüber hinaus noch weitere Stellplätze ausgewiesen werden, stehe zur Debatte. Die Mehrkosten für einen weiteren Parkplatz südlich der Neckarhalle würden sich auf rund 313 685 Euro belaufen.

Des Weiteren geht die Sanierung der Stadteinfahrt West in Villingen in die letzte Runde. Insgesamt zeige laut Stadt die Kostenprognose gegenüber dem Projektbeschluss aus 2010 einen Mehrbedarf von 2,92 Millionen Euro auf. Dies resultiere aus dem über die Jahre angestiegenen Baupreisniveau sowie aus verschiedenen Mehrleistungen. Der Rat entscheidet in der Sitzung über die Bewilligung der Mehrkosten und die Fortsetzung der umfangreichen Sanierungsmaßnahme.

Weiter stehen die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen für das Untersuchungsgebiet Mangin in Villingen auf der Tagesordnung Die Fragestunde für Bürger beginnt gegen 18 Uhr.