Villingen-Schwenningen Parkgebühren: Verwaltung will Brezeltaste nicht

Durch eine Brötchen- oder Brezeltaste würden aus Sicht der Stadtverwaltung "der Papierverbrauch und die Abnutzung von Verschleißteilen" zunehmen, ebenso sei der Wartungs- und Instandhaltungsaufwand der Parkscheinautomaten höher, die Einnahmen an den 92 Parkscheinautomaten aber um bis zu 50 Prozent geringer, so die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage für die Gemeinderäte – in einem anderen Abschnitt der Gemeinderatsunterlagen allerdings räumt die Verwaltung auch ein: Eine Bewertung "der Mindereinnahmen bei Einführung der Brötchen- beziehungsweise Brezeltaste" sei eine "reine Hypothese".

Ausführlich listet die Verwaltung Pro und Contra einer Brezeltaste auf. Während der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) den Antrag der Freien Wähler "vollumfänglich" unterstützt und die Parkgebühren auch vielen Händlern und Kunden darüber hin­aus ein Dorn im Auge sind, blickt die Verwaltung aus anderer Perspektive auf das Thema.

Sie hat sich in einer telefonischen Umfrage bei anderen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern umgehört und diese zu Vor- und Nachteilen in Sachen Brezeltaste befragt. Zudem wurden Städte im näheren Umkreis von VS befragt. Über eine Brötchentaste verfügen Stuttgart (623.738 Einwohner), Karlsruhe (307.755), Göppingen (55.781), Waiblingen (54.263) Rottweil (24.915) und Furtwangen (9250), Singen, Aalen und Ulm stellen an anderen Orten eine begrenzte Anzahl kostenloser Parkplätze zur Verfügung. Von den 27 abgefragten Städten erheben nur zwei grundsätzlich keine Parkgebühren.