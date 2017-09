Villingen-Schwenningen Parkdeck-Thema wird doch wieder aufgekocht

VS-Schwenningen (mk). Nach kontroverser Diskussion in den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Stellplätze an der Neckarhalle im Gemeinderat am kommenden Mittwoch mit Spannung erwartet. Im Vorfeld bringt CDU-Stadrat Bernd Hezel mit einem erneuten Vorschlag weitere Würze in die hochkochenden Wogen: der Bau eines Parkdecks an der Erzbergerstraße.