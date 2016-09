Villingen-Schwenningen Panthers sind wild auf neue Saison

Diejenigen Mannschaften, die die Panthers in der kommenden Saison schlagen wollten, müssten schon mit einem "Vorschlaghammer" kommen, macht Trainer Alen Velcic eine deutliche Ansage. Er ist im fünften Jahr mit dabei, im Laufe der Zeit habe sich die Mannschaft immer mehr gesteigert. Jetzt versuche man, mit der Meisterschaft den finalen Schritt zu machen. "Wir sind begeistert von unseren Jungs", fügt Velcic hinzu. Zudem dankt er den Fans, Sponsoren sowie den ehrenamtlichen Helfern, die zusammen mit den Panthers "wie eine große Familie" seien.

Auf die Frage, was der Unterschied zwischen den Panthers und den Wild Wings sei, antwortet der Trainer: "Die Wild Wings sind uns hundert Jahre Tradition voraus." Konkurrenz sehe er trotzdem nicht. Es sei eine Koexistenz mit den übrigen Sportvereinen in VS, fügt der Panthers-Vorsitzende Frank Singer hinzu. Denn zu den Heimspielen seien die Vereine stets eingeladen.

Und wie können die Panthers ihre Präsenz in der Stadt noch verstärken? Waren es beim letzten Heimspiel vor dem Abstieg vor vier Jahren noch 50 Fans in der Deutenberghalle, seien es zuletzt im Schnitt 700 Zuschauer gewesen, berichtet Singer im anschließenden Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Wir sind zusammen auf einem sehr guten Weg und wollen in der nächsten Saison die 1000er-Marke knacken", hat sich Singer zum Ziel gesetzt.

Derzeit zufrieden zeigt sich der Verein mit dem Zustand und den Kapazitäten der Deutenberghalle, in der die Heimspiele ausgetragen werden. Sobald die Zuschauerzahlen aber wie erhofft deutlich steigen werden, habe die Stadt Handlungsbedarf. Das habe OB Kubon im Zuge des erneuerten Hallenbodens vor zwei Jahren versprochen, so der Panthers-Chef.

Die Mannschaft wolle aber künftig nicht nur sportliche, sondern auch weitere soziale Akzente setzen: Die Zusammenarbeit mit dem Hospiz Via Luce, der Christy Brown-Schule oder Nachsorgeklinik Tannheim laufe sehr gut und soll ausgebaut werden. "Wir wollen Menschen mit Einschränkungen das Glück, welches wir durch den Sport erfahren, wieder zurückgeben", erklärt Singer.

Öffentlichkeitsarbeit betreibt der Verein zudem vor allem beim Nachwuchs: Jede Saison würden Schulen mit Freikarten für die Heimspiele versorgt. Das sei der richtige Weg, um Basketball populärer zu machen. Denn oft hätten gerade Kinder Berührungsängste mit dem Sport. Frank Singer: "Wenn sie einmal die Atmosphäre in der Halle geschnuppert haben, dann sind sie vom Virus Basketball infiziert."