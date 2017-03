Villingen-Schwenningen Paket mit erlebnispädagogischen Materialien

Im Rahmen der Schulsozialarbeit, die an der Schule vom Diakonischen Werk des Schwarzwald-Baar-Kreises organisiert und von der Stadt Villingen-Schwenningen und dem Land Baden-Württemberg finanziert wird, ist das Sozialtraining sowohl in Schulklassen als auch in Kleingruppen ein wesentlicher und fortlaufender Bestandteil der Arbeit. Mit den Spielen können Kinder und Jugendliche soziale Fertigkeiten spielerisch einüben. So lernen sie etwa, Probleme in einer Gruppe lösen und damit ihre Teamfähigkeit auszubilden, Verantwortung zu übernehmen und miteinander auf verschiedene Arten zu kommunizieren. Im laufenden Schulhalbjahr sind in mehreren Klassenstufen erlebnispädagogische Einheiten geplant. Die Materialien, die nun der Rotary-Club zur Verfügung stellt, ermöglichen hierbei ein zusätzliches Angebot.

Jutta Klaussner hat eine besondere Ausbildung zur Umwelt- und Erlebnispädagogin absolviert, um die Materialien einsetzen zu können.