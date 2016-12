VS-Villingen. Gestern Morgen gegen 3.40 Uhr ist sich in der Färberstraße in Villingen ein Pärchen in die Haare geraten. Laut Polizei schlug im Verlauf der Streiterei der Mann auf seine Freundin ein, die zu Boden ging. Ein Passant sah die Auseinandersetzung und wollte helfen. Er packte den Freund der 25-Jährigen und brachte ihn zu Boden. Plötzlich war sich das streitende Pärchen wieder einig und ging gemeinsam auf den Helfer los. Dabei schlug der Mann nach ihm und traf ihn im Gesicht, was eine Platzwunde an der Lippe zur Folge hatte. Eine zufällig am Tatort vorbeifahrende Polizeistreife griff ein und versuchte, die Situation zu beruhigen. Das Pärchen zeigte sich sehr renitent und wurde deswegen kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt.