Villingen-Schwenningen Paar auf Diebestour in Kneipen

Mit Punto davon gefahren

"Eventuell benutzten die vier Täter zur Flucht einen dort in der Nähe abgestellten Fiat Punto, der sich eilig von der Stelle entfernte", erklärt die Polizei weiter. Eine Fahndung nach der Diebesgruppe und dem Punto verlief ergebnislos.

Die Polizei Villingen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Insbesondere geht es der Polizei um Personen, die Angaben zu der Diebesgruppe oder auch zu den beiden Männern machen können, einer davon mit einer Krücke, die dem Diebespärchen in der Färberstraße zur Hilfe geeilt sind, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise zu dem davongeeilten Fiat Punto sind von Interesse.

Zudem sucht die Polizei weitere Geschädigte, denen in der Nacht auf Samstag in einer Gaststätte in der ­Villinger Färberstraße ebenfalls das Handy beziehungsweise ein Geldbeutel entwendet wurde.