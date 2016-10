Villingen-Schwenningen P 17 ist neuer Szene-Treffpunkt

VS-Schwenningen.Zusammen mit seinem Cousin Okay Görür betreibt Veli Bolat das Lokal, das vor allem durch seine roten Sofas ins Auge sticht. Beide haben bereits Erfahrung in der Gastronomie gesammelt, ebenso in der Event-Branche. Bolat hatte versucht, mit der Event-Agentur VS Entertainment die Doppelstadt zu einem Veranstaltungsmekka zu etablieren, scheiterte aber bereits nach einigen Monaten.

Trotzdem möchte er weiterhin mehr Leben nach VS bringen. So konnten die beiden Cousins für kommenden Samstag, 29. Oktober, Star-Rapper Kay One für das P 17 engagieren. Auf der Bühne auftreten wird Kay One zwar nicht, sich aber unter das Publikum mischen und für Stimmung sorgen. "Er wird als Gast kommen und mit unseren Gästen feiern. Natürlich steht er auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung", berichtet Bolat.

HipHop, R’n’B und Chartsmusik – wer diese Musik mag, wird wohl im P 17 auf seine Kosten kommen. "A time with friends" - so lautet der Schriftzug auf der Collage an der hinter Wand, die Bildausschnitte verschiedener Hauptstädte zeigt. Was wollen Görür und Bolat damit ausdrücken? Zeit zum Treffen, Zeit zum Feiern, das soll das internationale Publikum bei ihnen in erster Linie haben.