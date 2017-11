Villingen-Schwenningen Osemali-Zunft ist das ganze Jahr aktiv

VS-Tannheim. Das örtliche Fasnetsgeschehen erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, war aus den Worten von Zunftmeister Tobias Baumgärtner und Zunftschreiberin Katrin Ebner herauszuhören. Auswärts ließ man sich bei Zähringer Narrentreffen im Städtle sowie bei dem Umzügen in Pfaffenweiler, Unterkirnach, Friedenweiler und Ewattingen sehen.

Die Fasnetseröffnung am Narrenbrunnen erhielt aus Anlass des Ortsjubiläums einen größeren Festrahmen, in dem sich die eingeladenen Zünfte aus der näheren Umgebung wohl fühlten. Unter dem Jahr beteiligte man sich auch an den Aktivitäten der anderen örtlichen Vereine wie bei den Ortsturnieren der Feuerwehr, der Schützen und des FC Tannheim. Ein kleiner Höhepunkt war das doppelte "Bänklefest" mit der Erneuerung zweier Ruhebänke entlang der Wanderwege rund um Tannheim.

Die Gewinnermittlung von Säckelmeister Rainer Strobel führte zu zufriedenen Mienen. Bei den anstehenden Neuwahlen wurden Vize-Zunftmeister Christian King und Kassierer Rainer Strobel einstimmig wiedergewählt. Einer Änderung des Paragrafen 14 der Satzung hinsichtlich der Gemeinnützigkeit stimmte die Versammlung zu. Die Narrenredakteure hoffen auf genügend Futter, dass das Narrenblatt weiterhin den üblichen Umfang annimmt. Die Zunftstube für gelegentliche Monatstreffen läuft sehr gut, gesucht werden jedoch noch weitere Wirteteams.