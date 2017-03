Villingen-Schwenningen Ortsumfahrung findet nicht nur Zustimmung

Vorgestellt hatte die Pläne Sigrid Westphal vom Planungsbüro Brilon-Bondzio-Weiser, die die Machbarkeit der Ortsumfahrung bestätigte. Geplant ist eine Westtangente entlang der Schwarzwaldbahn in Marbach, angefangen von der Bahnunterführung in der Straßburger Straße, über die Steinwiesenstraße weiter bis zum Ortsausgang Richtung Kirchdorf. Von dort aus führt eine Ost-West-Verbindungsspange über die Gebiete Buchhalde, Schoren und vorbei an den Hardthöfen auf die B 33, die damit die Kreisstraße 5734 in Richtung Bad Dürrheim überflüssig macht. An die Spange angeschlossen ist die Osttangente, die oberhalb des Steinbruchs in Klengen über die Hochstraße hinweg im Bereich der Abzweigung Richtung Beckhofen wieder auf die Landstraße Richtung Grüningen führt.

Durch die Trassenführung würden aber, so die Studie, zahlreiche Konfliktpunkte entstehen. So gehe die Ortsumfahrung durch verschiedene Schutzgebiete, im Falle der Westtangente Marbach beispielsweise durch das Hochwasserschutzgebiet. Hingegen würde durch den Rückbau der Kreisstraße in Richtung Bad Dürrheim das Talbach stark entlastet.

Was das Verkehrsaufkommen betrifft, so wird mit einer Abnahme zwischen 5000 und 10 000 Fahrzeugen pro Tag gerechnet – die größten Effekte würde man laut Sigrid Westphal erzielen, wenn in den Ortsdurchfahrten nur noch Tempo 30 gelten würde. Die Kosten werden, nach derzeitigem Stand, auf 44 Millionen Euro geschätzt.