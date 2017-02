Villingen-Schwenningen Ortsumfahrung: Ergebnis wird im März vorgestellt

VS-Marbach (kal). Das Untersuchungsergebnis der gemeinsam von der Gemeinde Brigachtal und der Stadt Villingen-Schwenningen in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie zur Ortsumfahrung von Marbach und Brigachtal wird in der Ortschaftsratsitzung am Donnerstag, 9. März, vorgestellt, gab Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple bekannt.

Außerdem gab sie bekannt, es sei lokalisiert worden, wo Wasser im Eingangsbereich zum Trainingsraum für die Judosportler im Untergeschoss des Schulgebäudes eindringt. Die undichte Stelle wurde zwischen einer Fuge und dem Treppenabgang ausfindig gemacht. Das schon länger anhaltende Problem soll in Kürze mit einem Kostenaufwand von rund 2000 Euro beseitigt werden.

Reinhard Neumann schlug vor, auf der von und nach Rietheim führenden Kreisstraße im Bereich vom ehemaligen Bahnhofsgebäude die Mitte vom Straßenbelag durch aufgemalte Linien zu teilen. Grund für sein Anliegen war, dass die dortige Kurve recht oft von Autofahrern geschnitten wird, wodurch die Unfallgefahr heraufbeschwört wird. Kern-Epple sagt zu, die Anregung an die Verkehrskommission weiterzuleiten.