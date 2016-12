Villingen-Schwenningen Orientierung für Studium und Beruf

Zielgruppe sind Schüler der Oberstufe aus dem gesamten IHK-Bezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Veranstalter bitten um Anmeldung, diese können ab sofort und nur für begrenzte Zeit ausschließlich über www.bw-best.de abgegeben werden. Die Seminare dauern jeweils von 8 bis 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro.

Fragen die beantwortet werden sollen sind beispielsweise: Welcher Studiengang passt zu mir? Was kann ich, was will ich? Parallel zur Abiturvorbereitung heißt es, sich nach Studienmöglichkeiten, Bewerbungsfristen und Zulassungsvoraussetzungen zu erkundigen. Um Schülern die Studienwahl zu erleichtern, bieten das Wissenschaftsministerium und das Kultusministerium das zweitägige Entscheidungstraining BEST an den allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien an. Am ersten Tag des Trainings erkunden die Schüler mit Hilfe wechselnder Methoden und Arbeitsformen ihre Interessen und Fähigkeiten. In einer Intervallphase absolvieren sie den Orientierungstest, der neben den persönlichen Interessen auch die individuellen Fähigkeiten erfasst und mit möglichen Studiengängen zur Deckung bringt.

Mit einer Rechercheaufgabe lernen die Interessierten in einer "geführten Tour" die wichtigsten zuverlässigen Internetportale kennen. Am zweiten Tag des Trainings werden die Ergebnisse des Orientierungstests aufgearbeitet, noch offene Fragen zur Studien- und Berufswahl beantwortet und Wege zur Entscheidungsfindung trainiert.